Przeszukaj piwnicę. Dziś możesz na nim zarobić

Nie tylko AGD i pozostała elektronika. Zabawki również są w cenie

Prawdziwy szał cenowy znajdziemy wśród internetowych aukcji... plastikowych figurek. Zabawki z serii kultowych "Gwiezdnych wojen" osiągają zawrotne sumy. Miniaturka Darth Vadera to koszt nawet 1700 złotych. Z kolei za Luke'a Skywalkera zapłacimy nieco mniej, bo okrągły tysiąc. Plastikowe figurki z lat 80. są już uznawane za wręcz "zabytkowe". Do tej kategorii oczywiście włączają się wyłącznie podobizny bohaterów ze starej trylogii. Warto zwrócić uwagę na figurkę głównego bohatera E.T., który jest wyceniany na ok. 300 złotych, czy też na "misia Zezolka", dostępnego za 240 złotych.