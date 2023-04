Poszukaj w piwnicy. Tyle zarobisz na nim dzisiaj

W czasach PRL-u miał go w domu chyba każdy. Prodiż był bowiem niezbędnym urządzeniem kuchennym. Naczynie o pojemności około 3-4 litrów podłączało się do prądu i piekło w nim ciasta, mięsa, pasztety, a niektóre kobiety używały go nawet do odświeżania pieczywa.