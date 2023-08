Przeszukali jej szambo, by sprawdzić, czy nie dokonała aborcji. Prokuratura zabrała głos

41-letnia kobieta z Warszawy zgłosiła się do "Wysokich Obcasów", by opowiedzieć, co ją spotkało. Według jej relacji, gdy poroniła, policja za wszelką cenę starała się dowiedzieć, czy nie dokonała aborcji. Czy rzeczywiście wszystkie przeprowadzone czynności były konieczne? "Fakt" uzyskał komentarz od prokuratury, która zajmowała się sprawą.