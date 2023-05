Przetrzyj nią deskę. Żółte zacieki znikną jak ręką odjął

Czyszczenie toalety to jedna z najbardziej nielubianych czynności domowych. Dzięki temu trikowi znacznie ułatwisz sobie to zadanie. Przedstawiamy genialny patent na domycie muszli.

Mało kto lubi sprzątać łazienkę. Trzeba wyczyścić kabinę prysznicową albo wannę, umywalkę, muszlę toaletową i armaturę. Większość środków do mycia łazienki bazuje na bardzo silnych składnikach aktywnych, które intensywnie pachną, nierzadko przyprawiając o ból głowy. To wszystko wpływa na niechęć do sprzątania tego pomieszczenia. Poznaj prosty trik, który sprawi, że sprzątanie łazienki będzie nie tylko łatwe, ale też szybkie i przyjemne.

Zamiast środków czystości... chusteczki do suszarki

Jeszcze do niedawna suszarki bębnowe znajdowały się wyłącznie w pralniach, hotelach czy szpitalach. Obecnie na ich zakup decyduje się coraz więcej osób prywatnych. Tak jak w przypadku pralki, większość z nas używa płynu do płukania, który zmiękcza i aromatyzuje tkaniny, tak w przypadku suszarek używa się chusteczek zmiękczających. Zawierają one liczne substancje zapachowe, a także zmiękczające. Dzięki nim wysuszone ubrania są miękkie, pachnące, mniej się elektryzują.

Jak się okazuje, chusteczki do suszarki doskonale radzą sobie z czyszczeniem toalety, a także armatury. Zawierają one substancje antystatyczne. Wystarczy zwilżyć je nieco wodą i przetrzeć nimi deskę sedesową. Będzie czysta, lśniąca, pachnąca i całkowicie pozbawiona zanieczyszczeń. Ponadto kurz nie będzie osadzał się na toalecie przez długi czas. Ten patent można wykorzystać do przetarcia wszystkich elementów, które znajdują się w łazience, ale nie tylko. Równie dobrze możesz wyczyścić nimi meble w kuchni, sypialni czy salonie.

Jak zrobić chusteczki do suszarki?

Takie chusteczki można przygotować samodzielnie. To znacznie tańsze, ekologiczne, ale równie skuteczne rozwiązanie. Do przygotowania chusteczek czyszczących potrzebujesz zaledwie dwóch rzeczy: gąbczastych ściereczek i płynu do płukania. Ściereczki przetnij na pół, a następnie, zamocz je w pojemniku z nakrętką płynu do płukania (rozcieńczonego w wodzie). Chusteczki są od razu gotowe do użycia. Przed włożeniem ich do suszarki, dokładnie je wyciśnij. Po użyciu włóż je ponownie do pojemnika. W ten prosty sposób sporo zaoszczędzisz.

