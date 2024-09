Przetrzyj progi i ramy okien. Myszy nawet się nie zbliżą

Ich obecność w domu jest nie tylko estetycznym problemem, ale także zagrożeniem dla naszego zdrowia. Myszy mogą przenosić choroby. Oznaki obecności gryzoni to m.in. charakterystyczne popiskiwanie, drapanie oraz specyficzny zapach. Innymi objawami są uszkodzenia kabli oraz mebli.

Regularnie należy sprzątać w spiżarniach albo w piwnicy — zwłaszcza tam, gdzie przechowujesz żywność. Produkty spożywcze trzymaj w szczelnych pojemnikach. Zamykaj pojemniki na śmieci i sprawdzaj też wejścia do budynków gospodarczych. Warto je odpowiednio zabezpieczyć.

Myszy mają bardzo czuły węch, dlatego można to wykorzystać na naszą korzyść. Niektóre zapachy działają odstraszająco. Gryzonie nie znoszą zapachu mięty . Warto zasadzić to zioło wokół domu lub postawić doniczkę z miętą na parapecie. Dzięki temu myszy będą omijać naszą posesję szerokim łukiem. Podobnie jest z lawendą i rumiankiem. Ususzone rośliny można porozkładać w domu.

Na gryzonie odstraszająco działa też szelest folii aluminiowej. Warto umieścić kawałki folii w miejscach, gdzie mogą pojawić się myszy. A jeśli podejrzewamy, że mysz ukrywa się w konkretnej szczelinie, można spryskać to miejsce lakierem do włosów. Ten zapach je odstraszy.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!