Przetrzyj szafki folią bąbelkową. Niesamowite efekty

Folią bąbelkową możemy w prosty i tani sposób uszczelnić okna. Wystarczy ją przymocować wypukłą stroną do szyby, aby zapewnić sobie przyjemne ciepło w okresie zimowych chłodów. U progu wiosny folia bąbelkowa świetnie sprawdzi się do samodzielnego tworzenia tuneli do uprawy roślin na działce – ogrzewając ziemię, przyspieszy wzrost sadzonek, więc wcześniej doczekamy się zbiorów.