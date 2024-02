Wsmaruj w patelnię. Po 30 minutach będzie jak nowa

Keczup jest dobry do wszystkiego. Nawet do czyszczenia

Może brzmi to zabawnie, ale keczup stanowi idealny środek do usuwania uciążliwych zabrudzeń z garnków i patelni. Kosztuje niewiele, a w kuchni działa cuda. Skoro znany i lubiany sos pomidorowy pasuje do wszystkiego, to dlaczego nie do mycia i szorowania garnków? Wystarczy wymieszać keczup z odrobiną wody i rozsmarować w najbardziej zabrudzonym miejscu. Mieszanka potrzebuje około 30 minut, aby zadziałać.