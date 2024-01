Wsyp do odpływu i przykryj. Sprytny myk na zatkany zlew

Skuteczne czyszczenie odpływu

Jeśli akurat nie mamy pod ręką sody oczyszczonej, to jeszcze nic straconego. Możemy ją z powodzeniem zastąpić zwykłą solą kuchenną, którą na pewno każdy ma w domu. W takim wypadku najpierw gotujemy pełen czajnik wody, po czym wsypujemy do odpływu pół szklanki soli i zalewamy wrzątkiem. Ciekawym pomysłem jest również wykorzystanie proszku do pieczenia. Wystarczy wsypać całe opakowanie do odpływu, a następnie zalać wrzątkiem. Po 10 minutach spłukujemy wszystko wodą i cieszymy się efektem.