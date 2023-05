Przetrzyj tym meble z rattanu. Będą jak nowe

Meble rattanowe od dawna cieszą się dużą popularnością, szczególnie w ostatnich latach. Chociaż nie należą one do najtańszych, można potraktować je jak inwestycję, bowiem zadbane i regularnie czyszczone, będą nam służyć przez lata. Rattan to wyjątkowo odporny i wytrzymały materiał, który zniesie różne warunki pogodowe. Niestety, ma on jedną, małą wadę — ze względu na swoją charakterystyczną strukturę, czyszczenie go nie należy do najłatwiejszych.