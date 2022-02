Przewożenie dziecka na rowerze. Fotelik czy przyczepka - co wybrać?

W przypadku tylnych fotelików mogą być przewożone starsze i większe dzieci. Za górną granicę wieku przyjmuje się 7 lat, a limit wagowy wynosi tu nawet 22 kg. Są dwa typy mocowań fotelików - zintegrowane oraz na bagażnik rowerowy i tu najlepiej wybrać pierwsze rozwiązanie. Fotelik można zamontować do sprzętów górskich, trekingowych czy miejskich. Raczej należy unikać mocowania go do ram wykonanych z włókna węglowego albo o aerodynamicznych kształtach, więc trening 100 km na szosie z pociechą raczej odpada. Jakie są wady tylnego fotelika? Ograniczony kontakt z dzieckiem, utrudnione wsiadanie na rower i zsiadanie z niego, a także przesunięcie środka ciężkości, do czego trzeba się przyzwyczaić.