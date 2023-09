Przez 10 lat grała w "W11". Zdradziła, co robiła po zdjęciu serialu z anteny

Anna Potaczek opowiedziała o życiu po telewizji

Anna Potaczek bardzo szybko zyskała sympatię widzów, co przełożyło się także na jej rozpoznawalność. W rozmowie z Plejadą przyznała, że fani często do niej podchodzili. "Pamiętam, że kiedyś podeszły do nas dwie starsze panie i mnie wycałowały"- wspominała.