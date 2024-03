Zrzuciła habit po 15 latach. Na nowych zdjęciach jest nie do poznania

Programy muzyczne, takie jak "The Voice of Italy", pozwalają odkrywać talenty wokalne na całym świecie. Cristina Scuccia, będąc wówczas siostrą zakonną, zdecydowała się na udział w programie w 2014 roku. Jej oryginalne wykonanie piosenki "No One" Alicii Keys zaskoczyło wszystkich i przyczyniło się do jej zwycięstwa w tej edycji show.