"Przez 27 lat żyłam w więzieniu". Pastor uwiódł 16-latkę, która po latach obnażyła całą prawdę

Pastor John Lowe II przyznał się w niedzielę przed społecznością kościoła New Life Christian Church and Woeld Outreach w mieście Warsaw, że dopuścił się cudzołóstwa prawie 20 lat temu. Chwilę po jego wyznaniu do mikrofonu podeszła Bobi Gephart, która oskarżyła pastora o to, że gdy miała zaledwie 16 lat, ten odebrał jej dziewictwo na podłodze w swoim biurze. Rozmowę nagrano i opublikowano w internecie.