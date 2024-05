Choruje na SM. Zaczęła nosić pieluchy

Christina Applegate chętnie dzieli się ze światem informacjami na temat tego, jak sobie z radzi z chorobą. Prowadzi nawet podcast "MeSsy", w którym wspólnie z Jamie-Lynn Sigler opowiada o stwardnieniu rozsianym. To właśnie tam wyznała, że zaczęła nosić pieluchy.

Niestety aktorce nie udało się znaleźć na rynku modeli, które spełniałyby swoją funkcję, a do tego wyglądały naprawdę dobrze. Z jej obserwacjami zgadza się także Jamie-Lynn Sigler, która przed laty również musiała sięgnąć po tego typu produkty.

