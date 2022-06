Przez duży biust na problemy latem. Pokazała, jak sobie radzi

Duży biust w upalne dni. Jak sobie z nim poradzić i dobrze wyglądać?

Wysokie temperatury zachęcają nas do zdjęcia biustonosza dla wygody i ochłody. Nie każda kobieta może sobie jednak pozwolić na taki komfort. Biustonosze nie należą do przewiewnych części garderoby. W ich usztywnianych częściach, gdzie do szycia użyto więcej tkaniny, gromadzi się pot. To niezdrowe zjawisko, które może prowadzić do otarć i wywoływać infekcje.