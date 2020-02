WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Wideo + 5 prostytucjaprostytutkimagda mieśnikpiotr mieśnikAleksandra Hangel Aleksandra Hangel 07-02-2020 (15:06) Przez kilka lat rozmawiali z prostytutkami. Ich historie mrożą krew w żyłach Bianka została sprzedana do burdelu przez swojego "ukochanego". Nenufarka oddaje się wielu mężczyznom naraz przez kilkadziesiąt godzin. Małgorzata,... Rozwiń Bardzo wiele z tych osób, z którym … Rozwiń Transkrypcja: Bardzo wiele z tych osób, z którymi rozmawiałam, które już zdążyły przeczytać książkę mówiły o Nenufarce, która najbardziej ich poruszyła. Historia kobiety, która przez bardzo krótki czas - 48 godzin sypia z dziesiątkami mężczyzn. Ten fragment książki jest opisany w taki sposób, że nie była w stanie stwierdzić, czy wy tam byliście, czy byliście tam razem, czy to jest zasłyszana historia, jak to było? No, byłem tam tylko ja. Był to efekt naprawdę wielu miesięcy jakby śledzenia w pewnym serwisie społecznościowym działalności tej pani i towarzyszącego jej mężczyzny, ponieważ urządzają te tak zwane jak "gang bangi" imprezy seksu grupowego jeżdżąc po całej Polsce. No i oni odwiedzają miasta czasem tylko na dobę, czasem długie weekendy. Mnie udało się dotrzeć na jedną z takich imprez w Warszawie. Wiem mam coś takie same mam też takie same głosy że rzeczywiście ten rozdział najbardziej oburza. Natomiast ja muszę powiedzieć że to nie jest W moim przekonaniu w tych W tej książce Mnie o wiele bardziej dotknęły te historie tych kobiet, które w jakiś sposób związane są z przemocą z prześladowaniem. Tutaj tak naprawdę no mamy do czynienia z bardzo wyuzdanym ale jednak Po prostu seksem za pieniądze. My też Tak to przynajmniej tam Odwiedzaliśmy takie miejsce agencje towarzyskie prostytutki pracujące w swoich mieszkaniach czasem podając Dziennikarza, a czasem za klientów i po prostu z nimi rozmawiając. Pani Małgorzacie powiedzieliśmy, że piszemy książkę - ona nas poprosiła, żebyśmy jej zapłacił jak za seks. Zapłaciliśmy - porozmawiała z nami. Była zadowolona, bo to były jeszcze łatwiejsze pieniądze niż zwykle. Tak, tak - dokładnie tak powiedziała Skoro mogliśmy jej pomóc to nic w tym złego. No właśnie, bo ty też byłaś chociażby na spotkaniu ze sponsorem i czy wtedy byliście jakoś razem, czy czy ty poszłaś sama, a Piotrek siedział trzy stoliki dalej? Mniej więcej tak to wyglądało. Dbaliśmy o swoje bezpieczeństwo, bo nie wiedzieliśmy z kim się spotykamy także Zawsze jakoś próbowaliśmy dbać o to żeby nic nam się nie stało. Miałaś obawy jakie Nie miałam bo spotkaliśmy się w ciągu dnia w publicznym miejscu moja praca wiąże Z tym że spotykam się często z osobami z różnych środowisk czasem niebezpieczny No to była bardzo ciekawa rozmowa Bo myślę że pan w stanie kiedy Powiem mu że chodzi o książkę ale jednak okazało się Jego ciekawości moja Wprowadzono do celu No i uda Ja zawsze Magda się boję że spotyka się Byłem mordercą który po wielu latach zdecydował się z nami na rozmowę Czy idzie do No uzdrowiciela z Filipin czy też spotyka się z ludźmi Ja już w kontekście tej książki No zawsze się obawiamy pewnych rzeczy ale staram się to zorganizować Tak żeby W razie czego mam wyjść z tego cało i Profesjonalizm Racjonalizm Ale O której się Kto Wiecie że h To wiecie że Tak to Jest Po prostu brutalnym człowiekiem który nie Krupówki prawdopodobnie psychopatą Co się czuje kiedy się Kogoś takiego jak ja Sytuacja zagrożenia bosma myślenie tunelowe Mam zadanie do wykonania Skupiam się na jego wykonaniu To że później gdy już to się uda Już jestem w jakimś bezpiecznym miejscu drżą mi ręce łamie mi się głos No to sam To już jest cena cena Cena tej pracy Bez wchodzenia w tego typu ryzykowne sytuację ta książka w takim W takim formacie w jaki miał napisaliśmy nigdy Powstała A ty co Widział Mężczyzn Które Ty jako kobieta prawdopodobnie Tylko Kawałkiem ciała No i dostałam od niektórych propozycję Może będziesz dla mnie pracował Szybsza szybsze i łatwiejsze pień Masz coś to długo przygotował przygotowywałam do takich spotkań po prostu układała Wszystko w głowie i staram się wyłączyć wszelkie Uczucia czy oceny Wodeckim traktowałam ich jako ludzi Byłam ciekawa tego co mają do powiedzenia jak będą bronić swoich racji często nie potrafi jej obronić Bo tego nie da się ani ograniczenie usprawiedliwić Traktować jako po prostu kolejnych bohaterów Później później musiałam trochę dochodzić do siebie ale jakoś się to udawało bardzo ciężko Ofiarą Instytucji Która Szantażowana ebit Oblewanie kwasem z akumulatora Gwałcone pokazowo przy innych Tutka No jest to piekło No ogolone głowy tak to to jest dosyć Asa praktyka wśród alfonsów Ale paradoksalnie jedna z łagodne Które które stosują żeby była Kobieta