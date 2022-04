Przez różnicę wieku, nie dawali im szans. Miłość kwitnie od 13 lat

Dla Danielli rozstał się z licealną miłością

Piłkarz spotykał się wcześniej z dziewczyną, z którą znał się od szkolnych czasów. Przez lata wszyscy myśleli, że to właśnie Carla zostanie żoną Fabregasa. Rozstanie miał bardziej przeżywać ojciec sportowca, niż on sam, który najwyraźniej zdążył już zakochać się w Danielli. Kilka tygodni po rozstaniu Cesta przyłapano z modelką na wakacjach. To właśnie wtedy, w 2011 roku, francuskie gazety obiegły jednoznaczne zdjęcia, które uświadomiły Elie Taktouka, że żona go zdradza. Libańczyk bardzo szybko rozpoznał, że tajemniczą brunetką jest nie kto inny, a Daniella. Wybuchł niemały skandal.