Przez tydzień piła sok z buraka. Podzieliła się w sieci swoim doświadczeniem

Sok z buraka obniża poziom cholesterolu we krwi, chroni wątrobę przed toksynami oraz zapobiega udarom mózgu. Mało? Dodatkowo łagodzi nerwy, poprawia koncentrację i reguluje cykl snu. Regularne picie takiego soku to więc same plusy. Dziennikarka Ileana Paules-Bront sprawdziła, jak reaguje organizm na ten cudowny eliksir.