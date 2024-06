Przybywają tłumnie. W polskich sklepach robią ogromne zakupy

Już w 2022 roku pisaliśmy o tym, że Czesi chętnie przyjeżdżają do polskich marketów, które zachęcają promocjami, słabym kursem złotówki oraz obniżonymi stawkami VAT. Chociaż przez ostatnie miesiące ceny znacznie się zmieniły, sąsiedzi zza południowej granicy nadal tłumnie przybywają do Polski.

"Niemców się tu nie lubi z powodu zaszłości historycznych, a Czechów ze względu na wyrok TSUE. Mówi się o nich pogardliwie "pepiki". Jak jest wypadek, to na pewno Czech, bo jechał do Biedronki na promocję" – czytamy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!