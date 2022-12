Przychodzą do gabinetu i mówią o słabym seksie. Seksuolodzy mają radę

Dodatkowo nie stoimy przecież w relacji w miejscu, nie wszystko to, co podobało nam się 10 lat temu, musi podobać się dzisiaj. Wielu mężczyzn mówi o tym w gabinecie, że w młodości bardziej decydowały ogólne preferencje grupy rówieśniczej niż wybory jednostki. Szczupłe modelki z magazynów mody nie zawsze trafiały w ich faktyczne gusta, ale taki był kanon. To one stanowiły wzorzec, co jest ładne, co powinno się mężczyźnie podobać, a co nie. A dziś przyznają, że wolą kobiety, które mają pełniejsze kształty np. widoczną, krągłą pupę, biust czy "boczki". Dzięki temu widać, jak duży jest wpływ grupy rówieśniczej, bo to ona w okresie dorastania czy wczesnej młodości i pierwszych relacji ma ogromne znaczenie i trudno się jej przeciwstawić. Poza tym istotne jest jeszcze, z jaką intencją wchodzimy w relację, czy myślimy o niej, że jest na chwilę, czy na życie, czy najważniejszy jest wygląd zewnętrzny, bo chodzi tylko o seks i pożądanie, czy jednak wybieramy kogoś, kto będzie dla nas pociągający w różnych obszarach.