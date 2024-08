Sanepid co roku przed nią ostrzega. Chodzi o roślinę powszechnie rosnącą w Polsce

Można go spotkać na pastwiskach, łąkach, a nawet w przydrożnych rowach. Choć jego delikatne kwiaty robią spore wrażenie, nie wszyscy wiedzą, że kontakt z tą rośliną może mieć dla nas fatalne skutki.

Jaskier jadowity rośnie na wilgotnych terenach. Szczególnie upodobał sobie nadbrzeża rzek, mokre łąki, a nawet stawy. Osiąga nawet do metra wysokości, wyróżniając się przy tym grubą łodygą i intensywnie żółtymi kwiatami, które pojawiają się od maja do września. Chociaż roślina ta wygląda na pierwszy rzut oka dość niewinnie, kontakt może się wiązać z poważnymi konsekwencjami.

Jaskier jadowity to jednak niejedyna trująca roślina, która rośnie na terenie naszego kraju. Stacje sanitarno-epidemilogiczne często publikują w sieci listy gatunków, których należy się wystrzegać.

Zalicza się do nich m.in. barszcz Sosnowskiego, który również jest w Polsce niezwykle powszechny. Roślina ta zawiera furanokumaryny, które mogą doprowadzić do pojawienia się na skórze oparzeń II i III stopnia.

Jeszcze bardziej szkodliwy okazuje się także tojad mocny. W Polsce występuje przede wszystkim na wyżynach oraz pasmach górskich. Wszystko przez akonitynę, którą w nim znajdziemy. Kontakt z nią może wpływać na nasze nerwy, a w konsekwencji doprowadzić nawet do zgonu.

