Przygotuj samochód do wiosny. Sześć kroków do spokojnej jazdy!

Ujemne temperatury, błoto pośniegowe i sól drogowa to czynniki, które negatywnie wpływają na stan techniczny samochodu. Choć mieszanka soli drogowej i wody na powierzchni asfaltu zapewnia kierowcom bezpieczeństwo, ponieważ powoduje topnienie śniegu i lodu, to może również przyczynić się do powstawania korozji. Wszystko zaczyna się od małego odprysku, który wpuszcza sól pod lakier, co prowadzi do pojawienia się ogniska rdzy.