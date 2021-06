Przyjaciel Franka Sinatry wierzy, że piosenkarz nie był ojcem Ronana Farrowa. "On by go uznał"

Satchel Ronan O'Sullivan Farrow jest synem aktorki Mii Farrow oraz reżysera Woody’ego Allena. Był cudownym dzieckiem, w wieku 11 lat rozpoczął naukę w college’u, zaś tytuł licencjata z filozofii obronił mając zaledwie 15 lat. Dość szybko wdrapał się po szczeblach kariery prawniczej i w 2009 roku, mając 22 lata, uzyskał dyplom z prawa w Yale Law School. Nie poświęcił się jednak prawu, wybrał dziennikarstwo. W 2018 roku Farrow razem z Jodi Kantor i Meghan Twohey z "New York Timesa" został nagrodzony Pulitzerem za służbę publiczną i ujawnienie afery Weinsteina. W tym samym roku Allen poddał w wątpliwość, czy jest ojcem Ronana, mówiąc "New York Magazine": "Moim zdaniem jest moim dzieckiem. Myślę, że jest, ale nie postawiłbym na to życia".