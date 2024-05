Przyjechał do Polski. Pochwalił się, czym się zajada

Jared Leto nigdy nie ukrywał, że ma do naszego kraju ogromny sentyment. Nie tylko uwielbia polską publiczność, ale również kuchnię, w której można znaleźć wiele prawdziwych smakołyków. Co ostatnio znalazło się na jego talerzu? Piosenkarz jest wierny szczególnie jednej potrawie.

Thirty Seconds To Mars w Polsce rozpoczyna swoją trasę koncertową "Seasons", na której będzie promowało swój ostatni album "It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day".