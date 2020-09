WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 4 imprezaprzyjęcieprzekąski na imprezęfinger food 7 godzin temu Artykuł sponsorowany Przyjęcie z efektem "wow" - to możliwe! Organizacja przyjęć to wyzwanie! Nie polega tylko na zaplanowaniu uroczystości i zaproszeniu gości. Liczy się to, czy uroczystość zostanie zapamiętana i okrzyknięta najlepszą ze wszystkich. Jak osiągnąć sukces i zorganizować wyjątkowe przyjęcie? Mamy na to sposób! WYWOŁAJ EFEKT WOW. Jak? Tego dowiesz się, czytając ten artykuł. Podziel się Przyjęcie z efektem "wow" - to możliwe! (materiały partnera) Ciekawe połączenia smakowe i niebanalne rozwiązania Oczywiście, to co najbardziej zapada w pamięci gości, to jedzenie. Musi być po prostu dobre, ale i ciekawe. Nic tak nie pobudza smaku potraw, jak dobrej jakości przyprawy i produkty. Wybieraj to, co lokalne, naturalne i sezonowe! To jedna ze złotych zasad, jak osiągnąć sukces. materiały partnera (materiały partnera) Ważnym aspektem organizacji przyjęć jest wcześniejsze opracowanie menu. Warto uwzględnić w nim potrawy sezonowe, wegańskie lub wegetariańskie oraz bezpieczne propozycje, które kochają wszyscy. Dzięki temu unikniesz gafy, a każdy z zaproszonych gości będzie zadowolony. Jeśli jesteś miłośnikiem ekstrawagancji w kuchni i lubisz nieszablonowe podejście - możesz zabawić się i przyrządzić coś z kwiatów jadalnych. Są one również świetną dekoracją i hitem tego sezonu. Podpowiedź: najlepiej zlecić zaplanowanie menu profesjonalistom. Sprawdzony catering eventowy na pewno wszystkiego dopilnuje, a Ty będziesz mógł odetchnąć i odpocząć. Przyciągające nie tylko smakiem, ale i wyglądem Małe, delikatne, ale robiące ogromne wrażenie na bankietach, spotkaniach firmowych czy rodzinnych. Mowa oczywiście o finger foods. To one podbijają ostatnimi czasy stoły na przyjęciach. Są wygodne i eleganckie, a co najważniejsze - kryją w sobie wiele smaku! To świetne rozwiązanie na bankiety oraz spotkania firmowe. materiały partnera (materiały partnera) “W Deli Catering specjalizujemy się w przekąskach typu finger foods. Uważamy, że to świetne rozwiązanie nie tylko ze względów praktycznych. Są małe, eleganckie i bardzo apetyczne. Wymagają precyzji podczas przygotowania oraz zmysłu artystycznego. Finger foods to małe dzieło, które wywołuje “efekt wow” u gości” - mówi Dyrektor Zarządzający Deli Catering Damian Wiatrak. A co więcej? Wspominaliśmy o jadalnych kwiatach. Możesz wykorzystać je także do dekoracji dań. Zamrożone w kostkach lodu uatrakcyjnią każdy napój, nawet zwykłą wodę.

Do lemoniady lub koktajli dodaj suchy lód - zachwyt na twarzach gości gwarantowany! Odpowiedni anturaż Jedzenie jedzeniem, ale na co jeszcze zwrócić uwagę w trakcie organizacji przyjęcia, które zapadnie w pamięci na długo? Postaw na dekoracje pasujące do charakteru oraz tematu przyjęcia. Imprezy tematyczne ostatnio robią furorę, ale spokojnie, nie jest to jedyny sposób na sukces. materiały partnera (materiały partnera) Kwiaty - to najpiękniejsza i najbardziej uniwersalna dekoracja. Świetnie spiszą się nie tylko jako dekoracja stołu. Możesz stworzyć ściankę do zdjęć z wykorzystaniem kwiatów. Goście uwielbiają takie atrakcje! Co jeszcze dobrze sprawdzi się na przyjęciach? Świeczki, świeczniki, girlandy i obrusy. Warto pomyśleć także o winietkach. Sprawdzą się one nie tylko na weselach i większych przyjęciach. To dobry pomysł na domówkę. Dlaczego? Chyba każdy z nas nie raz zgubił swoją szklankę lub kieliszek na imprezie. Dzięki doczepianym karteczkom lub zdjęciom z instaxa nie pomylą nam się drinki. Praktyczne i atrakcyjne! Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku