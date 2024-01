Przyklej do buta. Zapomnisz o ślizganiu

Sposoby na ślizgające się buty

Chociaż może się to wydawać dziwne, w zapewnieniu lepszej przyczepności butów pomoże lakier do włosów. Należy spryskać nim równomiernie podeszwę i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Po chwili utworzy się specjalna powłoka, która sprawi, że buty będą się znacznie mniej ślizgać. Jest to jednak rozwiązanie krótkotrwałe, ponieważ mokra nawierzchnia szybko usunie warstwę lakieru.