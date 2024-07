Kup w aptece i przyklej do okna. W domu zapanuje chłód

Wszystko wskazuje na to, że czeka nas rekordowo ciepłe lato. W niektórych regionach Polski temperatura przekracza nawet 35 stopni w cieniu. Klimatyzacja wydaje się być jedynym rozwiązaniem, jednak nie każdy może sobie na nią pozwolić.

Jak obniżyć temperaturę w domu? Poznaj patent, który sprawi, że w mieszkaniu zrobi się przyjemnie chłodno. Potrzebujesz do tego tylko jednej rzeczy, którą kupisz w każdej aptece.

Alternatywa dla klimatyzacji

Klimatyzacja to marzenie wielu z nas, jednak jest to dość duży wydatek. Urządzenie kosztuje od 500 do nawet kilku tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na zakup wiatraka. Kupisz go w każdym sklepie z elektroniką, a sezonowo nawet w supermarkecie. W zależności od modelu wydasz od 100 do 400 złotych.

Przyklej do okna. W pomieszczeniu od razy zrobi się chłodniej

Okazuje się, że jest jeszcze tańszy sposób, na który może pozwolić sobie każdy z nas. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy — koca termicznego. Kupisz go w każdej aptece i wydasz nie więcej niż 10 złotych.

Aby go zamontować, należy najpierw dokładnie zmierzyć okna, a następnie przenieść te wymiary na koc i wyciąć odpowiedni kawałek. Po przygotowaniu materiału przyłóż go do okna srebrną stroną do zewnątrz. Następnie przymocuj koc do ramy okiennej za pomocą taśmy malarskiej, która nie zostawi śladów na szybach. Dzięki odbiciu promieni słonecznych przez srebrną powierzchnię, mieszkanie nie będzie się tak bardzo nagrzewać.

Jeżeli zależy ci na utrzymaniu przyjemnie chłodnej temperatury w mieszkaniu, pamiętaj o zasłanianiu wszystkich rolet i zasłon przed wyjściem do pracy. Jeśli masz możliwość, warto zainwestować w zasłony blokujące światło, które można w większości sklepów z wyposażeniem wnętrz.

