Przyklej do poduszki. Rano sobie podziękujesz

Problemy z zasypianiem — skąd się biorą?

Stres, nadmiar pracy, nadmiar obowiązków domowych, przyjmowanie niektórych leków czy spożywanie dużej ilości kofeiny w ciągu dnia sprawiają, że trudno nam zasnąć. Jeśli problemy z zaśnięciem zdarzają się sporadycznie, np. po stresującym dniu, nie powinny nas one martwić. To sprawka podwyższonego poziomu kortyzolu, znanego jako hormon stresu, który pobudza nasz organizm, sprawiając, że nie możemy zasnąć. Podobna sytuacja może mieć miejsce, kiedy w ciągu dnia wydarzy się coś, co bardzo nas ekscytuje. Wówczas wydziela się duża ilość dopaminy, która pobudza niczym silny narkotyk.