Odstrasza komary i kleszcze. To najwyższy czas na sadzenie lawendy

Hodowla lawendy. Co musisz wiedzieć?

Jeśli decydujesz się na zasadzenie lawendy z sadzonki, kwiecień to dobry moment, żeby przenieść ją do gruntu właściwego. W przypadku, kiedy chcesz zasiać nasiona lawendy, należy zabrać się za to w marcu. Przed przeniesieniem nasion do gruntu, niezbędne jest przeprowadzenie tzw. przechłodzenia, które zahartuje roślinę. Przechłodzenie polega na zmieszaniu nasion lawendy z ziemią i włożenie jej na co najmniej dwa tygodnie do lodówki.