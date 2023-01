Przyłapani na gorącym uczynku. Wydało się, z kim zdradza ją mąż

- To była naprawdę trauma. Jak dostałam zdjęcie od detektywa, to nie wiedziałam z kim się podzielić tą straszną informacją, tym dramatem. Pamiętam, że pojechałam do mojego znajomego, jak pokazałam mu te zdjęcia, to ręce mi się trzęsły. To było okropne. (...) Te pierwsze lata były trudne - podsumowała Rodowicz w rozmowie z Plotkiem.