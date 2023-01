Wpadła w oko 77-latkowi. Szybko zapomnieli o kamerach

Maryla Rodowicz to jedna z najsłynniejszych polskich piosenkarek, która od dekad cieszy się niesłabnącą popularnością. Gwiazda estrady wraz z upływem lat nie traci ani werwy, ani urody, dzięki czemu wciąż przyciąga uwagę mężczyzn. Najlepszym dowodem na to jest incydent, do którego doszło w trakcie nagrań programu "The Voice Senior".