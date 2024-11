Przyłóż na kwadrans. W mig usunie pajączki

Wiele kobiet decyduje się na unikanie krótkich sukienek i spódnic z tzw. pajączków, które mogą być widoczne na skórze. Ma to miejsce również jesienią i zimą, ponieważ niestety potrafią być zauważalne nawet pod rajstopami. W jaki sposób możemy je ukryć lub w większym stopniu się ich pozbyć? Istnieje jeden prosty trik.

Najczęstszymi przyczynami pojawiania się pajączków są czynniki genetyczne, długotrwałe stanie lub siedzenie, a także zaburzenia gospodarki hormonalnej. U młodych osób mogą być one sygnałem problemów z żyłami, jak również układem krążenia.

Jednym z najprostszych domowych sposobów na rozwiązanie problemu pajączków jest użycie rumianku . Kilka torebek herbaty rumiankowej należy zaparzyć, ostudzić, a następnie przykładać do miejsc z pajączkami na 15-20 minut, kilka razy w tygodniu. Pierwsze wyniki będzie można dostrzec już po miesiącu.

Jeśli poszukujemy szybszych efektów, pomocny może okazać się ocet . Wystarczy zanurzyć w nim wacik i przetrzeć nim skórę z pajączkami dwa razy dziennie przez kilka dni. Po użyciu octu należy nałożyć na skórę krem łagodzący, by zapobiec podrażnieniom.

Istnieją także inne rośliny, które są skuteczne w walce z pajączkami, w tym wyciąg z kasztana, arniki czy olej z żywokostu . Składniki te przeciwdziałają pojawianiu się nowych zmian, Można je kupić w aptekach. Ich cena waha się od 20 do nawet 100 zł.

