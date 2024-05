Przypnij do roweru. Złodziej nawet nie podejdzie

Piękna wiosenna pogoda zachęca do wycieczek rowerowych. Jednoślady są jednak częstym łupem złodziei. Jak zabezpieczyć swój sprzęt przed kradzieżą? Mechanik rowerowy z ponad 20-letnim doświadczeniem wskazał odpowiedni sposób.

Jazda rowerem po mieście to nie tylko przyjemność z aktywności fizycznej i zwiedzania, ale również powód do niepokoju o bezpieczeństwo jednośladu. W końcu kradzieże rowerów to wciąż częsty problem. Istnieje wiele skutecznych sposobów na zminimalizowanie ryzyka utraty ulubionego środka transportu.

W jednym z odcinków programu śniadaniowego "Dzień Dobry TVN" mechanik rowerowy z doświadczeniem opowiedział, jak zabezpieczyć rower.

Jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą?

Marcin Prokop i Dorota Wellman w trakcie programu "Dzień Dobry TVN" porozmawiali z Robertem Lewandowskim, mechanikiem rowerowym z 20-letnim stażem. Mężczyzna przyznał, że na odpowiednim zabezpieczeniu jednośladu nie ma co oszczędzać i zaznaczył, że nie należy ułatwiać pracy złodziejowi.

- Stawiajmy więc rowery w miejscach, gdzie są potencjalne kamery i ochrona. Tam, gdzie możemy mieć ten sprzęt na oku - przyznał.

Dodatkowo zwrócił uwagę, że miejsca, gdzie znajduje się sporo ludzi, wcale nie są gwarancją bezpieczeństwa, ponieważ ktoś z anonimowych przechodniów może podejść, zabrać rower i po prostu na nim odjechać.

Mechanik przyznał, że warto chronić nie tylko rower, ale także jego poszczególne elementy. Polecił specjalne zapięcia do tzw. zacisku siodła lub szybkozamykacze z odpowiednim kluczem dedykowanym do odpowiedniego zapięcia, co chroni przed kradzieżą siodełka.

Ekspert pokazał też zapięcia do blokady tylnego koła. Jest to skuteczne na tyle, że danym rowerem nie można odjechać, jednak wciąż bez problemu można go podnieść i przenieść do samochodu.

Najlepsze rozwiązanie do zabezpieczenia rowerów

Mechanik zaznaczył, że na zapięciu do roweru nie ma co oszczędzać i warto postawić na grube, kilkuwarstwowe zabezpieczenie. "Potężne zapięcie może skutecznie odstraszyć złodzieja" - zaznaczył mężczyzna.

Specjalista zwrócił też uwagę, że im więcej warstw tym lepiej.

- Ciekłym azotem możemy zamrozić stal i ona jest wtedy bardziej krucha. Jeśli zapięcie jest osłonięte sztucznym tworzywem np. żelem czy plastikiem, to dużo ciężej jest rozbroić tę stal - wyjaśnił Robert Lewandowski.

Rower można również zabezpieczyć specjalnym chipem. - Te elementy możemy zamontować w różnych miejscach. Mechanik może nawet zamontować to w środku ramy - zdradził ekspert.

