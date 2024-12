Wiele osób nie uznaje świąt bez ubrania żywej choinki. Niestety, co podkreślają pracownicy Lasów Państwowych, istnieją wady zakupu żywego drzewka. Leśnicy alarmują, na co zwrócić uwagę, aby nie narobić sobie kłopotów.

Okazuje się, że wraz ze świątecznym drzewkiem możemy przynieść do domu... kleszcze. Choć w kalendarzu mamy grudzień, wysokie temperatury sprawiają, że te pajęczaki nadal są aktywne.

Na facebookowym profilu Lasów Państwowych pojawiło się ostrzeżenie, aby w tym choinkowym sezonie zwrócić szczególną uwagę, czy kleszcze nie zostały przez nas wniesione przypadkiem do domu. Jak poinformowali leśnicy, nadal zdarzają się przypadki znalezienia na ubraniu "pasażera na gapę" po wizycie w lesie.

Kleszcze, choć są malutkie, mogą być naprawdę niebezpieczne - przenoszą bowiem groźne choroby - i to zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Człowiek może przez tego małego pajęczaka nabawić się boreliozy, a także kleszczowego zapalenia mózgu, które jest zagrożeniem dla naszego zdrowia oraz życia. Z tych względów bardzo dokładnie oglądajmy drzewko, zanim stanie w naszym salonie czy korytarzu.

Widzisz taki kokon? Natychmiast zerwij go i wyrzuć

