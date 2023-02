Przypadkiem odsłoniła ciało. Natychmiast się wzdrygnęła

Dagmara Kaźmierska szczerze o zmarszczkach

Od czasu do czasu na swoim Instagramie Kaźmierska pokazuje się bez makijażu. Często też wraca do zdjęć sprzed lat, które pokazują, jaką przeszła metamorfozę. Celebrytka nieraz już udowodniła, że ma do siebie dystans i z każdej sytuacji potrafi wyjść z uśmiechem. Niedawno po raz kolejny pokazała to na InstaStories, podczas prezentacji lokalnych słodyczy z Hurghady.