Przypraw tym karpia. Zapomnisz o mulistym smaku

Jeżeli na twojej liście 12 potraw znajduje się karp, koniecznie sprawdź, czy wiesz, w jaki sposób go przyprawić. Ryba ta posiada bardzo smaczne mięso, jednak jest jedna rzecz, która odstrasza niejednego smakosza. Oczywiście mówimy tu o charakterystycznym mulistym zapachu. W jaki sposób się go pozbyć? Mamy na to metody! Niektóre karpie same w sobie posiadają też niezbyt zachęcający do jedzenia posmak. Tłumaczymy, w jaki sposób wybrać rybę, aby tego uniknąć.