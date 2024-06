Znudziły ci się letnie sukienki? Wybierz komplet w stylu Cichopek

Mini, midi, maxi. Najczęściej w kwiatki. Po kilku letnich sezonach można mieć już dość. Wiele kobiet tęskni za urozmaiceniem. Dlatego w 2024 zachęcamy, by zainwestować w sukienkę w panterkę (najlepiej z drugiej ręki, ponieważ jest to przykład chwilowego trendu, a nie modowego klasyka).

I choć mogła dorzucić do tego sandałki, romantyzując cały look, zdecydowała się na białe buty sportowe na bardzo grubych podeszwach. Pojawiają się wątpliwości, czy był to strzał w dziesiątkę, jednak w dzisiejszej modzie sneakersy nosi się dosłownie do wszystkiego. A może była to decyzja podyktowana wygodą?