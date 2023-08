Przyszła na event Polsatu. Miała na sobie suknię z rozcięciem

Ewa Wachowicz rozpoczęła swoją karierę w telewizji tuż po zdobyciu tytułu Miss Polonia. Niewiele osób wie, że na początku współpracowała z Robertem Makłowiczem, gdyż od zawsze interesowały ją kulinaria . Po napisaniu kilku książek o tej tematyce, dostała propozycję wyprodukowania autorskiego programu kulinarnego i poprowadzenia go na antenie Polsatu. Pierwszy odcinek został wyemitowany w grudniu 2007 roku.

"Ewa gotuje" pojawia się na antenie do dziś. Dlatego śmiało można powiedzieć, że Wachowicz jest jedną z najjaśniej świecących gwiazd Polsatu. W związku z tym nie zabrakło jej na evencie stacji, który odbył się dzień przed zapowiadaną konferencją ramówkową z nowościami na jesień. Prezenterka i restauratorka postawiła na dwa klasyki , jeśli chodzi o stylizację.

Ewa Wachowicz wkroczyła na ściankę w opiętej, czerwonej kreacji . Postawiła na klasyczny, elegancki model o długości midi , który odznaczał się głębokim dekoltem i rozcięciem eksponującym nogę. W duecie z sukienką wystąpiły czerwone sandałki na szpilkach. Lecz uwagę zwraca jasna kopertówka ze sprzączkami, która zdaje się nie pasować do reszty.

