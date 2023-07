Przyszła na imprezę. Nie wiadomo, na co patrzeć

O czym jest film animowany "Miraculous: Biedronka i Czarny Kot"?

"Miraculous: Biedronka i Czarny Kot" to ekranizacja hitowego serialu, który zebrał miliony fanów na całym świecie. Historia opowiada o dziewczynie o imieniu Marinette, która pod przebraniem biedronki z nieśmiałej nastolatki zamienia się w superbohaterkę. W polskiej wersji głównym bohaterom głosu użyczyli Marta Dobecka i Maksymilian Bogumił. Z kolei Cleo nagrała piosenkę do filmu pt. "Patrzcie to ja". Oficjalna premiera filmu odbędzie się 7 lipca.