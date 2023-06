Zaczepił ją potrzebujący. Widzieli, jak go potraktowała

Grażyna Torbicka pracę w telewizji zaczęła w 1985 roku w dziale literackim Teatru Telewizji. Niedługo potem zadebiutowała na antenie TVP, jako konferansjerka festiwalu w Sopocie. Od 1994 prowadziła autorski program Kocham Kino, który zapewnił jej niegasnącą do dziś popularność.

Gwiazda od 2016 roku jest twarzą znanej marki kosmetycznej i mimo że obecnie prezenterka nie jest związana z żadną stacją telewizyjną, to wciąż jest o niej głośno. Ostatnio za sprawą jej zachowania wobec obcego mężczyzny.

Kiedy gwiazda wracała już z zakupów, nieznajomy podszedł do niej i poprosił o pomoc. Torbicka nie była obojętna i podzieliła się z mężczyzną pieniędzmi. Jak podaje "Super Express" prezenterka podała mu banknot o wysokim nominale. Po krótkiej rozmowie Grażyna Torbicka wróciła do przerwanych zajęć.

Prezenterka w 2016 roku została ambasadorką Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Okruszek". Fundacja od lat organizuje w Rzeszowie charytatywne aukcje dzieł sztuki na rzecz pomocy osobom bezdomnym, a także prowadzi internetowy program fundraisingu na potrzeby bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem. W 2022 roku Grażyna Torbicka odwiedziła ośrodek preadopcyjny, by wspomóc maluchy czekające na własny dom.

