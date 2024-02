Przyszła na premierę w gorsecie. Nie wiadomo, gdzie podziać wzrok

Anna Guzik skradła show na premierze spektaklu "Łóżko pełne cudzoziemców". Aktorka, która lubi dorzucić do stylizacji "ziarenko pieprzu" , tym razem wzięła na warsztat gorset. Bieliźniany trend robi zawrotną karierę w modzie już od lat 90. Obecnie miesza się z klasyką, wkracza na salony, budzi kontrowersje i bryluje nie tylko nocą, ale też za dnia.

Wszystko zaczęło się od bieliźnianej sukienki, którą dawno temu rozsławiła Kate Moss, Winona Rider, Sarah Jessica Parker, a nawet Lady Di. Później do akcji wkroczyły welurowe, aksamitne i jedwabne komplety, które przypominały szlafroki w stylu Hugh Hefnera. Ale ostatnie lata to prawdziwy wysyp bieliźnianych trendów - nie tylko wyeksponowanych majtek i rajstop, ale też staników.

To właśnie dla nich marynarka pozwoliła sobie na mały skok w bok, zdradzając klasyczną koszulę. Chociaż stanikom towarzyszącym rozpiętym marynarkom nie wróżono wielkiej kariery, trend okazał się absolutnym hitem . Anna Guzik poszła podobnym tropem, wymieniając stanik na gorset.

Czy stylizację aktorki należy zaliczyć do udanych? Mamy wątpliwości. Wyeksponowana bielizna nie lubi przepychu i blichtru . Najpiękniej prezentuje się w swojej surowej i minimalistycznej formie. Dlatego cekiny na marynarce wydawały się tutaj zbędnym elementem, który zamiast dodać, w efekcie odjął całości dobrego stylu.

