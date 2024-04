Przyszła w cekinach na galę. Wszyscy patrzyli tylko na nią

Wydawać by się mogło, że cekiny królują przede wszystkim w karnawale. Maria Niklińska utwierdziła nas jednak w przekonaniu, że nic bardziej mylnego. Aktorka na gali zaprezentowała się bowiem w wieczorowej sukni ozdobionej tymi ponadczasowymi detalami.

O ile sukienka aktorki zrobiła na nas ogromne wrażenie, nieco wątpliwości mamy co do doboru przez nią dodatków. Maria Niklińska postawiła bowiem na zamszowe kozaki na szpilce, które sięgały aż za kolano.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!