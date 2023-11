Przyszła w gorsecie na premierę. Po maleńkiej "Zosi" nie ma już śladu

Tego typu model obecnie króluje w szafach wielu fashionistek. Można go nosić w połączeniu z ciepłymi swetrami, tworząc modny look na co dzień, ale także od święta zestawiając z nimi eleganckie bluzki lub klasyczne marynarki. Warto pamiętać, że z tak efektownym produktem nie trzeba się już martwić o dodatki. W końcu to właśnie on ma przykuwać spojrzenia.