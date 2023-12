Przyszła w krótkiej marynarce. Rajstopy były "wisienką na torcie"

Lara Gessler wymieniła czerń na szarość

Ta dziewczyna wie, co w modzie piszczy. Może to zasługa udanej współpracy ze stylistką, a może wrodzona smykałka do mody... Niemniej jednak, Lara Gessler kolejny raz zaskoczyła nietuzinkową stylizacją. Klasyczna marynarka, która niemalże non stop przewijała się na ściankach tego wieczoru, tym razem nie miała w sobie nic banalnego.