Przyszła w obcisłej sukni. Rozcięcie było "wisienką na torcie"

"Wisienką na torcie" w tej stylizacji było imponujące rozcięcie, które sięgało niemal do samego biodra. Uzupełnieniem stylizacji były złote sandałki. Zastąpiły oklepane czółenka w cielistym odcieniu. Trzeba przyznać, że Katarzyna Glinka skradła show i przyćmiła inne gwiazdy.

Agnieszka Sienkiewicz-Gauer postawiła na maksymalną elegancję. Przyszła w długiej sukni z koronkowym wykończeniem. To idealna opcja na czerwony dywan.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!