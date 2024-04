Przyszła w rajstopach z "oczkami". Kiedyś uchodziły za szczyt obciachu

Pojawiła się na planie programu "Czas na Show. Drag Me Out", aby wspierać męża, który na scenie wciela się w kobietę i eksperymentuje z mocnym makijażem oraz efektownymi ubraniami. Katarzyna Skrzynecka wyraźnie oczarowana postacią sceniczną swojego partnera, zamieściła w sieci kilka słów na jego temat i opublikowała wspólne zdjęcia. Aktorka pojawiła się w studio ubrana pod kolor członków rodziny, ale to rajstopy Skrzyneckiej okazały się największym zaskoczeniem.