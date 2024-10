Przyszła w takim stroju na galę. Od pasa w górę transparentne cekiny

Tyle wystarczyło. Kylie Jenner nie musiała już grać biżuterią, dodatkami, fryzują czy makijażem. Fanki mody z pewnością zainteresuje fakt, że kreacja celebrytki to projekt Thierry'ego Muglera z kolekcji z 1998 roku .

Kylie Jenner pozowała na czerwonym dywanie ze swoją siostrą Kendall Jenner , która również zaszalała z wyborem sukni. Wygląda na to, że klasyka im nie w smak. Celebrytki wolą ją podkręcać, decydując się na ciekawe modowe twisty. Starsza siostra zaprezentowała się na gali w czarnej kreacji Schiaparelli z fantazyjnie powycinaną górą , którą dodatkowo przyozdobiła błyszcząca broszka.

