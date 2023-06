Przyszli na jej koncert. Marina mówi, że więcej ich nie zaprosi

Artystka przyznała jednak, że niełatwo było jej połączyć rolę mamy i piosenkarki. Chaos wkradł się już o poranku. - Rano było zamieszanie. Liam - jak to dziecko - najpierw chciał iść, potem nie, później się oblał - wylicza Marina. - To mi pokazało, że jest to ostatni raz, gdy zabieram bliskich na występ. Jak jest Liam, to ja zawsze będę mamą. Parę godzin przed rozpoczęciem koncertu powiedziałam: bierzcie Liamka, teraz ja muszę się skupić - zdradziła reporterowi Pomponika.