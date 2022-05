Przyszłoroczni absolwenci techników apelują do ministra edukacji. Chodzi o matury ustne

Tegoroczni maturzyści, którzy kończą licea ogólnokształcące, są zwolnieni z ustnych egzaminów maturalnych ze względu na nauczanie zdalne, które uniemożliwiło odpowiednie przygotowanie. Jednak ich rówieśnicy, uczęszczający do techników, których nauka trwa o rok dłużej, będą już musieli zmierzyć się z maturami ustnymi. Jest to ich zdaniem niesprawiedliwe. W związku z tym napisali petycję, w której zaapelowali do ministra edukacji Przemysława Czarnka.