Przytnij w tym miejscu już teraz. Wkrótce sobie podziękujesz

Należy pamiętać, żeby nie przesadzić z przycinaniem, ponieważ krzewy mogą przez to gorzej owocować. Drzewa i krzewy owocowe, które są "nowe" w ogrodzie powinny mieć przycięte pędy, konkretniej, należy przyciąć przewodnik o ok. 1/3 długości, a pędy boczne o ok. 1/2 długości. I to tyle, jeśli chodzi o owoce. Prawdziwa "zabawa" zacznie się na przełomie maja i czerwca.